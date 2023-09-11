Tekirdağ’da takla atıp durağa dalan otomobilde: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin takla atması sonucu sürücü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Filiz Ulaş ise hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tekirdağ’da takla atıp durağa dalan otomobilde: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin takla atması sonucu sürücü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Filiz Ulaş ise hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara-Keşan arası D-110 karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keşan istikametine seyir halinde olan Süleyman Ulaş(68) idaresindeki 34 CLM 631 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan refüje ve otobüs durağına çarparak takla attı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Süleyman Ulaş ve araçta yolcu olarak bulunan Filiz Ulaş (68), kaza sonrası araçta sıkıştı.

itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu takla atan araçtan çıkarılan ağır yaralı 2 kişi ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Filiz Ulaş kurtarılamadı. Süleyman Ulaş'ın ise tedavisi devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede polis ekipleri inceleme yaparken aracın motorunun kazanın etkisiyle fırladığı gözlendi.

Tekirdağ’da takla atıp durağa dalan otomobilde: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ’da takla atıp durağa dalan otomobilde: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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