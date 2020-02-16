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Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Abdullah A. idaresindeki 59 AV 753 plakalı otomobil, Yeşilsırt Mahallesi'nde tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ferhat K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ...

Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Abdullah A. idaresindeki 59 AV 753 plakalı otomobil, Yeşilsırt Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ferhat K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA




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