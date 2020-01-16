Tekirdağ'da THY personelleri gökyüzündeki tecrübelerini öğrencilere anlattı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Türk Hava Yollarında (THY) görevli pilot ve kabin memurları öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) üyelerince, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında havacılık alanındaki meslekler öğrencilere tanıtılıyor.



Gelişen havacılık sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine destek vermek amacıyla 21 ilde planlanan etkinliğin Tekirdağ ayağı Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi.

Program kapsamında THY Pilotu Serdar Cam, kabin amiri Umut Karagöz ve uçak teknisyeni Günay Esen, öğrencilere meslekleriyle ilgili bilgi verdi, soruları cevapladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan programda yaptığı konuşmada, seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Meslek seçimlerinde doğru rehberliğin önemine değinen Ulusan, "Bizler milli eğitim olarak çocuklarımızı hayata en iyi hazırlama gayreti içerisindeyiz. Bunu yaparken doğru rehberlik yapmak bunlardan bir tanesi. Gerek eğitsel rehberlik, gerek mesleki rehberlik öğretmen arkadaşlarımızın gündeminde olan unsurlardan bir tanesi. Bugün o yüzden bizim için çok anlamlı bir gün." diye konuştu.













Kaynak: AA