Tekirdağ'da trafik denetimleri

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 735 otomobil sürücüsüne, 286 bin 177 lira para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında 3 bin 869 araç kontrol edildi.

Otomobillerden, 28 tanesi alkollü araç kullanma olmak üzere toplam 735 araç ve sürücüsüne 286 bin 177 lira idari para cezası uygulandı. 52 araç trafikten men edilerek 29 sürücü belgesi geri alındı.

Ayrıca denetimlerde 52 araç trafikten men edildi, 29 sürücünün belgesi geri alındı.

Kaynak: AA