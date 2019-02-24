Tekirdağ’da trafik kazaları: 1 yaralı TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çerkezköy...

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