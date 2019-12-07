Tekirdağ'da trafik kazaları
TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi'de, Dilara Tuna yönetimindeki 20 F 7723 plakalı otomobil ile Abdulkadir Sönmez'in (30) kullandığı 55 ARR 88 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü...
TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi'de, Dilara Tuna yönetimindeki 20 F 7723 plakalı otomobil ile Abdulkadir Sönmez'in (30) kullandığı 55 ARR 88 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sönmez, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Ergene'de otomobil dere yatağına devrildi
Hasan Sakın idaresindeki 59 ABC 568 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi Fabrikalar mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak Kırkgöz Deresi yatağına devrildi.
Sakın, emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA
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