Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hayrettin Hançer'in (61) kullandığı 14 KP 464 plakalı kamyonet, Arif Kaya'nın (49) yönetimindeki 59 LV 798 plakalı otomobille Kiremitlik Mahallesi'nde çarpıştı.Kazada ağır yaralanan sürücü Kaya,...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin Hançer'in (61) kullandığı 14 KP 464 plakalı kamyonet, Arif Kaya'nın (49) yönetimindeki 59 LV 798 plakalı otomobille Kiremitlik Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Kaya, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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