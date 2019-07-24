Tekirdağ'da trol avcılığıyla mücadele TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince deniz altına saklanmış trol ağları ve kapakları ele geçirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, balık yavrularının ölümüne neden olması ve deniz canlılarının neslini tehdit etmesi yüzünden Marmara Denizi'nde, yasaklanan...

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince deniz altına saklanmış trol ağları ve kapakları ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, balık yavrularının ölümüne neden olması ve deniz canlılarının neslini tehdit etmesi yüzünden Marmara Denizi'nde, yasaklanan trol avcılığıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Kumbağ Mahallesi açıklarında suyun altına gizlenen trol malzemelerini tespit eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, dalış yaparak trol ağı ve trol kapısı aradı.

Denizde yapılan aramada kullanıma hazır trol ağı ve kapısı bulundu.

Denizin altından iple bağlanan trol ağı ve kapıları, polisler tarafından römorköre çekildi.



Kaynak: AA



