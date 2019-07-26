Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Tekirdağ'ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Çorlu, Saray ve Malkara ilçelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirilirken, olaya ilişkin 13 kişi yakalandı.

Kaynak: İHA