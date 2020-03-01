Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Aydoğdu Mahallesi'ndeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda...
TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Aydoğdu Mahallesi'ndeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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