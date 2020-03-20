Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yanıkağıl Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen U.H., S.K., V.Y., ve Ş.K'yi yakaladı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA