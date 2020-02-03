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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli göz altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekiplerin ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir...

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli göz altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.


Kaynak: AA



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