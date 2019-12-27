Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda uyuşturucu ve satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.



Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA