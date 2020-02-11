Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine aradığı S.Y'de 30 gram kubar esrar buldu.

Şüphelinin evinde uyuşturucu arama köpeği "Limit" ile yapılan aramada da 105 gram kokain ve 15 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.





Kaynak: AA