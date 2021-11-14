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  3. Tekirdağ'da vahşet! Bunalımdaki genç, anne ve babasını vurup intihar etti! Dehşet evinden sağ çıkan olmadı!

Tekirdağ'da vahşet! Bunalımdaki genç, anne ve babasını vurup intihar etti! Dehşet evinden sağ çıkan olmadı!

Tekirdağ'da bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Eren Aslankılıç, emekli astsubay babasını ve annesini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Gece yarısı yaşanan vahşette anne ve baba olay yerinde can verirken, genç ise ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Tekirdağ'da vahşet! Bunalımdaki genç, anne ve babasını vurup intihar etti! Dehşet evinden sağ çıkan olmadı!

Vahşet gecesi, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesine bağlı Alipaşa Mahallesi'ndeki Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi.

İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli astsubay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ANNESİNİ VE BABASINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın şiddetlenmesi ile Eren Aslankılıç, babasının tabancası ile anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'da vahşet! Bunalımdaki genç, anne ve babasını vurup intihar etti! Dehşet evinden sağ çıkan olmadı!

KURTULAN OLMADI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da vahşet! Bunalımdaki genç, anne ve babasını vurup intihar etti! Dehşet evinden sağ çıkan olmadı!

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