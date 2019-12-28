Tekirdağ'da "Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyum" konferansı düzenlendi
TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde "Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyum" konferansı gerçekleştirildi. Tekirdağ Gelir İdaresi Başkanlığı ve Namık Kemal Üniversitesince, Şarköy Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen konferansta, gelir uzmanları Esra Tekin ve Esra Aksu öğrencilere verginin önemini...
TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde "Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyum" konferansı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Gelir İdaresi Başkanlığı ve Namık Kemal Üniversitesince, Şarköy Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen konferansta, gelir uzmanları Esra Tekin ve Esra Aksu öğrencilere verginin önemini anlattı.
Konferansta öğrencilere video ile sunum yapıldı.
Konferansı Tekirdağ Vergi Dairesi Başkan Vekili İbrahim Koç, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Halis Ulubey Ergen, Şarköy Vergi Dairesi Müdürü İbrahim Varlı da izledi.
Kaynak: AA
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