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  3. Tekirdağ'da yangın: 700 balya saman ve 25 ton buğday kül oldu

Tekirdağ'da yangın: 700 balya saman ve 25 ton buğday kül oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir ambarda çıkan yangında 700 saman balyası ile 25 ton buğdayın kül oldu. 72 yaşındaki çiftçi, itfaiyenin yangını söndürüşünü gözyaşları içinde izledi.

Tekirdağ'da yangın: 700 balya saman ve 25 ton buğday kül oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ambarda çıkan yangında 700 saman balyası ile 25 ton buğday yandı. Ambardaki ürünleri zarar gören çiftçi Şaban Elmas (72), itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izledi. Malkara'nın kırsal Hacısungur Mahallesi'nde çiftçilik yapan Şaban Elmas'ın evinin karşısındaki ambarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saman balyalarının bulunduğu bölümde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yan tarafta çuvalların içinde bulunan buğdaylara sıçradı.

Tekirdağ'da yangın: 700 balya saman ve 25 ton buğday kül oldu

Mahallelinin hortum ve kovalarla su dökerek müdahale ettiği yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 700 saman balyası ile 25 ton buğday yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tekirdağ'da yangın: 700 balya saman ve 25 ton buğday kül oldu

"HER ŞEYİM YANDI, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Saman ve buğdayları küle dönünce büyük üzüntü yaşayan Şaban Elmas, yangının nasıl çıktığını anlamadığını belirterek, "Duman gördüm. Balyalarıma baktım hiçbir şey yoktu. Ama ne olduysa oldu birden alev aldı yangın çıktı. Nasıl çıktı anlamış değilim. Ambarımda yaklaşık 700 tane saman balyası vardı. Hepsi yandı. Ayrıca ambarımda 25 ton da yeni biçilmiş buğdayım vardı. Onlar da yandı. Ambardaki her şeyim yandı. Çok üzgünüm" dedi.

Tekirdağ'da yangın: 700 balya saman ve 25 ton buğday kül oldu

Tekirdağ'da yangın: 700 balya saman ve 25 ton buğday kül oldu

Berna Akkaya
Editör


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