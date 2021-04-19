Tekirdağ'da zabıta ekipleri koronavirüse karşı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor

Salgının yayılma hızının düşürülmesi için kamusal alanlar, sağlık kurumları, parklar, otobüs durakları, site ve apartmanlar ile pasajların ortak kullanım alanlarında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilirken, salgın kısıtlamalarında açık olan işletmelerde denetleme ve bilgilendirmeler yapılıyor.

BİLGİLENDİRME VE DENETİM FAALİYERLERİ YÜRÜTÜLÜYOR

İşletmelerde görülebilecek yerlerde Korona virüsüne karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirici afişler asılmasının sağlanması, kuaförler, gıda işletmeleri gibi vatandaşların yoğun kullandığı esnaf ve işletmelerde hijyen denetimleri yapılması gibi çalışmalarla salgının etkileri azaltılmaya çalışılıyor.

Süleymanpaşa Zabıta Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde işletmeler, esnaf ve vatandaşlar nezdinde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştiriyor. Denetimlerde görülen aksaklıklarla ilgili uyarıda bulunan ekipler, eksikliklerin giderilmemesi halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalınabileceğini hatırlatıyor.

KURUMSAL TEDBİRLER TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, salgınla ilgili alınan kurumsal tedbirlerin tek başına yeterli olmadığı, kesin çözümün maske kullanımı, kişisel temizlik ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulması, gerekli olmadıkça sokağa çıkılmaması, kalabalık alanlardan uzak durulması gibi kişisel tedbirlerle mümkün olduğu ifade edildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI