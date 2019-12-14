Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.Muratlı Sanayi Sitesi önünde B.S'nin kullandığı 59 KK 972 tıra, arkadan gelen R.B. idaresindeki 59 S 6214 plakalı işçi servisi, bu araca da aynı yöne giden A.E. yönetimindeki 59 RH 636...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Muratlı Sanayi Sitesi önünde B.S'nin kullandığı 59 KK 972 tıra, arkadan gelen R.B. idaresindeki 59 S 6214 plakalı işçi servisi, bu araca da aynı yöne giden A.E. yönetimindeki 59 RH 636 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.
Kazada sürücüler ve serviste bulunan 13 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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