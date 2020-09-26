Tekirdağ'daki fabrikada skandal olay! Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı

Tekirdağ’da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada akıl almaz bir olay gerçekleşti. Bir kaç gün önce mutfakta turşu doğrarken yanlışlıkla parmağını kesen aşçı hastaneye kaldırıldı. Aşçının kaybolan parmağı ise iddiaya göre fabrikada yemek yiyen Burhan Yılmaz adlı bir işçinin yemeğinden çıktı.

PARMAĞIN YARISINI YEMİŞ

Yemeğinden çıkan parmak ile şaşkına dönen Burhan Yılmaz, soluğu Çerkezköy Devlet Hastanesinde aldı. Sürekli mide bulantısı yaşadığını belirten Yılmaz’ın aldığı doktor raporuna göre, kopmuş parmağın bir kısmını fark etmeden yediği öğrenildi.

''ELİMİ AĞZIMA ATIP PARMAĞI ÇIKARDIM''

Sağlığından endişe ettiğini belirten Yılmaz, "Çalıştığım fabrikada öğle yemeğine çıktım. Yemek yerken ağzımda sert bir cisim olduğunu fark ettim. Elimi atıp ağzımdan çıkardığımda insan parmağı olduğunu anladım. Olayın ardından 2-3 gün önce aşçıbaşının parmağının koptuğunu duydum ve o olabileceğini düşündüm. Hemen hastaneye gittim ve doktor raporlarımda da yazıyor. Parmağın yarısını yemişim. Sağlığımdan endişe duyuyorum’’ dedi.

''FİRMA HALA İŞÇİLERE YEMEK VERİYOR''

Olayın ardından fabrikanın kendisini ücretsiz izine çıkardığını belirten Burhan Yılmaz, "Çalıştığım firma hakkında suç duyurusunda bulundum çünkü aynı yemek firması ile çalıştığım şirket hala çalışıyorlar ve işçilere yemek veriyorlar. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu olayın ardından beni ücretsiz izine çıkardılar ve sus payı olarak 3 bin lira teklif ettiler. 15 gündür ücretsiz izindeyim. Maddi durumum yok ve fabrikadan aldığım maaşla geçiniyordum. Kiradayım, ailemle ben şu an zor durumdayız" ifadelerini kullandı.