Diyarbakır’da düğüne kurşun yağmuru: 3 yaralıKocaeli'de, ormanlık alanda yangınTürk Kızılayı'ndan iftira açıklaması: Bizi hizmetten alıkoyamazlar!Bakan Selçuk birinci sınıf öğrencisinin oyun hamurundan yaptığı virüsü paylaştıÇılgın sayısal loto sonuçları 26 Eylül 2020Malazgirt’te, 1800 metrede iskeletler bulundu: İslami usullerle gömülmüşlerBorcuna karşılık eşini verdi! Borcunu ödedi ama eşini geri alamadı26 Eylül koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Mısır’da Sisi karşıtı protestolara polis müdahalesi: 1 ölüTürk Dermatoloji Derneği'nden güzellik salonu açıklaması
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tekirdağ'daki fabrikada skandal olay! Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı

Tekirdağ'daki fabrikada skandal olay! Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı

Tekirdağ'da bir fabrikada öğle yemeğine çıkan işçinin tabağından insan parmağı çıktı. 2 gün önce turşu doğrarken parmağını kesen aşçıya ait olduğu belirlenen kopmuş parmağın bir kısmını işçinin fark etmeden yediği ortaya çıktı. Talihsiz işçi olayın ardından ücretsiz izne çıkarıldığını ve aynı firmanın hala işçilere yemek verdiğini söyledi.

Tekirdağ'daki fabrikada skandal olay! Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı

Tekirdağ’da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada akıl almaz bir olay gerçekleşti. Bir kaç gün önce mutfakta turşu doğrarken yanlışlıkla parmağını kesen aşçı hastaneye kaldırıldı. Aşçının kaybolan parmağı ise iddiaya göre fabrikada yemek yiyen Burhan Yılmaz adlı bir işçinin yemeğinden çıktı.

PARMAĞIN YARISINI YEMİŞ

Yemeğinden çıkan parmak ile şaşkına dönen Burhan Yılmaz, soluğu Çerkezköy Devlet Hastanesinde aldı. Sürekli mide bulantısı yaşadığını belirten Yılmaz’ın aldığı doktor raporuna göre, kopmuş parmağın bir kısmını fark etmeden yediği öğrenildi.

''ELİMİ AĞZIMA ATIP PARMAĞI ÇIKARDIM''

Sağlığından endişe ettiğini belirten Yılmaz, "Çalıştığım fabrikada öğle yemeğine çıktım. Yemek yerken ağzımda sert bir cisim olduğunu fark ettim. Elimi atıp ağzımdan çıkardığımda insan parmağı olduğunu anladım. Olayın ardından 2-3 gün önce aşçıbaşının parmağının koptuğunu duydum ve o olabileceğini düşündüm. Hemen hastaneye gittim ve doktor raporlarımda da yazıyor. Parmağın yarısını yemişim. Sağlığımdan endişe duyuyorum’’ dedi.

Tekirdağ'daki fabrikada skandal olay! Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı

''FİRMA HALA İŞÇİLERE YEMEK VERİYOR''

Olayın ardından fabrikanın kendisini ücretsiz izine çıkardığını belirten Burhan Yılmaz, "Çalıştığım firma hakkında suç duyurusunda bulundum çünkü aynı yemek firması ile çalıştığım şirket hala çalışıyorlar ve işçilere yemek veriyorlar. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu olayın ardından beni ücretsiz izine çıkardılar ve sus payı olarak 3 bin lira teklif ettiler. 15 gündür ücretsiz izindeyim. Maddi durumum yok ve fabrikadan aldığım maaşla geçiniyordum. Kiradayım, ailemle ben şu an zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'daki fabrikada skandal olay! Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı

Tekirdağ'daki fabrikada skandal olay! Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT