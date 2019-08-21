Tekirdağ'daki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 3 kadından 1'i, mahkemece tutuklandı.

​Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Y.B.Ü., G.K. ve N.K., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B.Ü. ve N.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.K. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DHA