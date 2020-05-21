Tekirdağ’dan akıl almaz görüntü! Motosikletle dev varil taşıdılar

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa çevreyolu üzerinde meydana gelen olayda motosikleti kullanan kişi ile arkasında ayakta duran kişi arasında bir varil ile yolculuk etmesi görenleri şaşkınlığa uğrattı. Yürekleri ağza getiren sıradışı yolculuk yapan bu kişiler bir süre sonra gözden kayboldu.