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Tekirdağ'dan Keşan'a gidenler araç kuyrukları oluşturdu

EDİRNE (AA) - Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'dan, Edirne'nin Keşan ilçesine gidenler araç kuyrukları oluşturdu. Tekirdağ ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından araçlarıyla Keşan ilçesi girişine geldi. Ağırlıklı olarak Saros...

Tekirdağ'dan Keşan'a gidenler araç kuyrukları oluşturdu

EDİRNE (AA) - Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'dan, Edirne'nin Keşan ilçesine gidenler araç kuyrukları oluşturdu.

Tekirdağ ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından araçlarıyla Keşan ilçesi girişine geldi.

Ağırlıklı olarak Saros Körfezi'ndeki yazlıklarına giden vatandaşların içerisinde bulunduğu araçlar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Araçtaki vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi nedeniyle ilçe girişinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA


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