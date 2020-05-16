Tekirdağ’ın Karakarlı Deresi’ndeki balık ölümleri endişelendiriyor

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesindeki Karakarlı Deresi'nde binlerce balık telef oldu. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere ölü balıklardan ve dere suyundan numune aldı.

Hayrabolu'nun Büyükkarakarlı Mahallesi'nden geçen Karakarlı Deresi'nde binlerce balık, telef oldu. Su yüzeyine çıkan kefal, sazan, turna ve kızılkanat ölüleri mahalle halkını endişelendirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere ölü balıklardan ve dere suyundan numune aldı.

Çevreci Birol Alagöz, "Buradan Hayrabolu'na giderken köprüden deredeki binlerce balık ölüsünü gördüm ve dehşete kapıldım. Çiftçi arkadaşlarımızla beraber Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdim. Ekipler buraya gelerek ölü balıklardan numune aldı. Derede kefal, sazan, turna ve kızılkanat cinsi balıklar yaşıyor. Derede bu kadar çok balığın yaşadığını ölümlerin ardından öğrendim" dedi.

'ÖLÜ BALIK KOKUSU MAHALLEYİ SARDI'

Ölen balıkların çevreye saçtığı kokudan rahatsız olduklarını ifade eden Mahalle sakini çiftçi Erol Şensoy ise, "Ben bu köyde doğup büyüdüm. Dereden yıllardır balık tutup yiyoruz. Bu şekilde bir balık ölümü ile ilk defa karşılaştık. Su yüzüne ve kenara vuran balık leşleri nedeniyle ağır bir koku var. Tarlalarımıza gittiğimiz de ağır bir kokuya maruz kalıyoruz. Kokudan rahatsızız. Dereye bırakılan ağır metaller nedeniyle ölümler yaşanmış olabilir. Dereye bir zehir bırakılmış" diye konuştu.

Dereden su ve ölü balıklardan alınan numunelerin incelenmesinin sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: DHA