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  3. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kaybolan balıkçının cansız bedeni Silivri açıklarında bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kaybolan balıkçının cansız bedeni Silivri açıklarında bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 4 gün önce balık avlamak için denize açılıp kaybolan Mehmet Şenses isimli balıkçının cansız bedeni Silivri açıklarında bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kaybolan balıkçının cansız bedeni Silivri açıklarında bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 4 gün önce balık avlamak için denize açılıp kaybolan ve tüm aramalara rağmen buluamayan  balıkçının cansız bedeni Silivri açıklarında denizde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan Mehmet Şenses isimli balıkçıdan haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında balıkçının gidebileceği bölgede arama çalışması başlattı ancak tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

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Silivri'de balıkçıların ağına takıldı

Yaklaşık 4 gündür süren arama çalışmaları netice vermedi. Bir yandan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Kıyılarında arama çalışmaları sürerken, deniz açılan balıkçıların ağına İstanbul Silivri açıklarında bir erkek cesedi takıldı. balıkcıların Haber verilmesi üzerine cesedin bulunduğu bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede, bulunan cesedin Tekirdağ'da balık avlamak için denize açıldıktan sonra kaybolan 72 yaşındaki Mehmet Şenses'e ait olduğu tespit etti.

Balıkçının cansız bedeni denizden çıkarılıp savcılık incelemesinden sonra cenaze nakil aracı ile morga sevk edildi.

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