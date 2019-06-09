Tekirdağ'ın "mavi bayraklı" plajlarında bayram hareketliliği

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Bayram tatili boyunca binlerce turist "mavi bayraklı" plajları bulunan Tekirdağ'ı tercih etti.

Tekirdağ'da, "mavi bayrağa" sahip Altınova, Atatürk Parkı, Marmara Evleri, Mürefte halk plajları ile Şarköy ilçesindeki üç halk plajı tatilcilerin bayram tatili boyunca gözdesi oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporları ile kamp ve karavan turizmini tercih edenlerin ilgisini çeken Tekirdağ'ın, bayram tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşadığını söyledi.

Albayrak, Tekirdağ'ın, Marmara Denizi'nin mavisiyle göze, yöresel lezzetlerle de damaklara hitap ettiğini belirterek, "Bayram tatilinin 9 gün olması turizmde hareketlilik yaşanmasını sağladı. Tekirdağ da turizmde yaşanan bu hareketlilikten nasibini aldı. Özellikle Şarköy, Marmaraereğlisi ilçeleri ile Sultanköy, Hoşköy ve Uçmakdere mahallelerinde yoğunluk yaşandı. 30 bin nüfusu olan Şarköy'ün nüfusu tatilde 300 bine çıktı. Marmaraereğlisi'nin de aynı şekilde nüfusu arttı." ifadesini kullandı.

Turizmde yaşanan hareketliliğin herkesi memnun ettiğini dile getiren Albayrak, Tekirdağ'da 3 ay olan yaz sezonunu 5 aya çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi de bayram tatilinde yerli ve yabancı çok sayıda turistin Tekirdağ'ı tercih ettiğini söyledi.

Çebi, bayram tatilinin, sezonun güzel dönemine denk geldiğini ve bunun da turizmcinin yüzünü güldürdüğünü vurgulayarak, "Tatil boyunca Şarköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde yoğunluk yaşandı. Tatilciler özellikle mavi bayraklı plajları tercih etti. Otellerimizin doluluk oranı da gayet iyiydi." diye konuştu.

Kaynak: AA