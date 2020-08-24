Marmara Bölgesinin tarihiyle ve dokusuyla en güzel şehirlerinden birisi olan Tekirdağ, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle de içerisinde pek çok farklı lezzeti ve kültürü barındıran Tekirdağ, Türkiye'nin en kalabalık 23. şehri konumunda. Ovalar bakımından zengin olan Tekirdağ, Türkiye’de ki birinci sınıf tarım arazilerinden biridir. Peki Tekirdağ'ın neyi meşhur? Tekirdağ'da gezilecek yerler nerelerdir? İşte detaylar...

TEKİRDAĞ'IN NEYİ MEŞHUR?

Tekirdağ Köftesi

Türkiye'de hemen hemen her şehrin meşhur bir köftesi vardır. Ancak bunların birçoğu ününü şehir dışına duyuramamış olurlar. Tekirdağ Köftesi ise tam tersiyle adını tüm Türkiye'ye duyuran lezzetlerden birisi. Acı sos ile servis edilen Tekirdağ Köftesini tatmadan geçmeyiniz.

Damat Paçası

Mantıya benzerliğiyle dikkat çeken Damat Paçası, tavuk suyuyla ıslatılan hamur parçalarının yoğurt sosuyla servis edilerek sunuluyor.

Bulama

Tekirdağ mutfağının zahmetli tatlarından biri olan Bulama, üzüm pekmezinin çöven otuyla karıştırıldıktan sonra helva kıvamına getirilene kadar pişirilmesiyle hazırlanmaktadır.

Pireşe

Tekirdağ'a özel olan bu lezzet, Tekirdağ sınırları dışında pek bilinmiyor desek yanlış olmaz. Pireşe, mısır unu ile hazırlanan bir ekmek çeşididir.

TEKİRDAĞ'DA GEZİLECEK YERLER

Marmara Bölgesinin oldukça gelişmiş şehirlerinden olan Tekirdağ, doğal güzellikleri, sahili, tertemiz denizi ve turistik tesisleri ile tatilcilerin sıklıkla tercih ettikleri yerlerdendir.

İğdebağlar

Rumların, Arapların ve hemen ardından Türklerin yaşadığı İğdebağlar köyü, en kaliteli iğde ağaçları ve bağlara sahip olması sebebiyle bu ismi almıştır.

Hoşköy

Şarköy’e 17 kilometre mesafede bulunan Hoşköy, dondurması, denizi ve tarihi yapıları ile turistik bir yerdir.

Namık Kemal Evi

Osmanlı dönemi şairlerinden Namık Kemal'in anısının yaşatıldığı bu ev, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin tarzını yansıtan üç katlıdır ve 1992 yılında temeli atılmıştır. Tam olarak bir yıl sonra ise hizmete giren ve müze olarak görev yapan bina ahşap yapılı olup, 6 odadan oluşmaktadır.