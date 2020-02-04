Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 55 bin 412 bine yükseldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın nüfusunun 1 milyon 55 bin 412 kişiye yükseldiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları''nı açıkladı.



Buna göre Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 55 bin 412'ye ulaştı. Tekirdağ'da ikamet eden nüfus geçen yıl 25 bin 485 kişi arttı.

Kentte erkek nüfusu 542 bin 646 kişi, kadın nüfusu da 512 bin 766 kişi oldu.





Kaynak: AA