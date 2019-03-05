Tekirdağ'ın Saray ilçesinde (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler M.T, A.U, E.T, İ.U, L.A, M.T, N.N, R.T, Ş. Ç. ve M.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden E. T, Ş. Ç. ve N.N. emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.