Tekirdağlı balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi
Tekirdağ'da 2019-2020 av sezonunun açılışı nedeniyle Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törende balıkçılar "Vira bismillah" dedi.
Tekirdağ'da 2019-2020 av sezonunun açılışı nedeniyle Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törende balıkçılar "Vira bismillah" dedi. .
2019-2010 av sezonunu nedeniyle Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ mahallesi Balıkçı Barınağında tören düzenlendi. Törene çok sayıda balıkçı ve yetkililer katıldı.
Av yasağının sona ermesi nedeniyle düzenlenen tören kapsamında balıkçı tekneleri havai fişekler eşliğinde Marmara Denizi'ne açıldı.
Kaynak: İHA
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