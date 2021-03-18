Bilecik Yenipazar Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenipazar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Biden talimatı verdi: AB'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar kalkacak!Bilecik İnhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  İnhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?18 Mart Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Isparta Yalvaç Nüfusu 2020 - 2021 |  Yalvaç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Isparta Şarkikaraağaç Nüfusu 2020 - 2021 |  Şarkikaraağaç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Isparta Eğirdir Nüfusu 2020 - 2021 |  Eğirdir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Taksim Trio İsmail Tunçbilek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?Isparta Gelendost Nüfusu 2020 - 2021 |  Gelendost İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Isparta Sütçüler Nüfusu 2020 - 2021 |  Sütçüler İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu cinsel istismardan tutuklandı, cezaevine konuldu

Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu cinsel istismardan tutuklandı, cezaevine konuldu

Tekirdağlı iş adamı İrfan Pullukçu, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu cinsel istismardan tutuklandı, cezaevine konuldu

Trakya bölgesinde tanınmış bir iş adamı olan Tekirdağlı İşadamı Pullukçu Madencilik firmasının sahibi İrfan Pullukçu, Süleymanpaşa ilçesinde H.K. isimli kız ve babasının şikayeti üzerine küçük yaşta kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla gözaltına alındı. 

ÖNCE KABUL ETTİ SONRA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Polis ekiplerine 4 gün boyunca ifade veren Pullukçu,  suçunu kabul etti. Kız çocuğuyla para ve gönül rızası ile cinsel ilişki yaşadığını söyledi. Daha sonra ifadesini değiştiren ve durumu inkar eden Pullukçu savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABLASI DA TUTUKLANDI

Öte yandan Pullukçu ile birlikte H.K.'nın ablası C.K.'da fuhuşa aracılık etmek suçundan tutuklandı.

Kaynak: Superhaber 

Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu cinsel istismardan tutuklandı, cezaevine konuldu

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT