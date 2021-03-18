Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu cinsel istismardan tutuklandı, cezaevine konuldu

Trakya bölgesinde tanınmış bir iş adamı olan Tekirdağlı İşadamı Pullukçu Madencilik firmasının sahibi İrfan Pullukçu, Süleymanpaşa ilçesinde H.K. isimli kız ve babasının şikayeti üzerine küçük yaşta kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

ÖNCE KABUL ETTİ SONRA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Polis ekiplerine 4 gün boyunca ifade veren Pullukçu, suçunu kabul etti. Kız çocuğuyla para ve gönül rızası ile cinsel ilişki yaşadığını söyledi. Daha sonra ifadesini değiştiren ve durumu inkar eden Pullukçu savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABLASI DA TUTUKLANDI

Öte yandan Pullukçu ile birlikte H.K.'nın ablası C.K.'da fuhuşa aracılık etmek suçundan tutuklandı.

Kaynak: Superhaber