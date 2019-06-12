Tekirdağ'lı yelkencilerden Bulgaristan'da birincilik

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcuları Cyclone Regatta yarışların farklı kategorilerinde birincilik elde etti.

Bulgaristan Pomorie kentinde düzenlenen yarışlara optimist sınıfında 58, laser 4.7 sınıfında 14 sporcu katıldı.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Meriç Erdağlı laser 4.7 ve junior'da birinci, Ege Ayyıldızbayraktar optimist sınıfında ikinci, junior da birinci, İlayda Şen Optimist kızlar ve junior kızlar da birincilik elde etti.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Uzel, her zaman sporcularına güvendiklerini belirterek, "Sporcularımız her katıldıkları organizasyonlarda dereceler elde ediyor. Bulgaristan'da da en iyi dereceyi yapıp birinci olmayı başardılar. Tekirdağ'ın adını duyurmaya devam ediyorlar. Kutsal Güneş Kurnaz genel klasman dokuzuncu, Defne Kadam da ikinci oldu. Bütün sporcularıma verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. Aldığımız başarılarla Tekirdağ'ın adını yelkende duyurmaya devam edeceğiz." dedi.





Kaynak: AA