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Tekirdağspor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Tekirdağspor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Tekirdağspor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Tekirdağspor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Tekirdağspor ve Ağrı 1970 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  12. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Ağrı 1970 Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Tekirdağspor - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Tekirdağspor  Ağrı 1970 Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Namık Kemal Stadı - Tekirdağ

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Tekirdağspor Ağrı 1970 Spor Maçının Hakemleri
Hakan Basık(hakem), Aydın Karsavuran(1. Yardımcı Hakem), Emir Kılıçarslan(2. Yardımcı Hakem), Betül Baykan(dördüncü Hakem)

TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 61. Bülent Kancıoğlu, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 41. Sercan Şaşmaz, 95. Doğukan Çınar, 39. Ramazan Üzer, 17. Uğur Erdoğan, 7. Enes Şimşek, 10. Fatih Çakır, 93. Emrah Şenol

Yedekler
23. Yağız Efe Öztaş, 42. Hüseyin Süre, 96. Semih Küçük, 8. Şamil Ünal, 11. Ali Arashan Altuntaş, 20. Ceyhun Kalıntaş, 19. Gökhan Artun

Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı

AĞRI 1970 SPORAğrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11
1. Burak Kapan, 88. Cengizhan Bayrak, 20. Safa Yıldırım, 23. Saffet Gurur Yazar, 33. Emrah Çalışlar, 24. Mert Yıldırım, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 61. Hamdi Dereli, 25. Muhammed Furkan Özhan, 10. Emrah Tacir, 9. Önder Selimoğlu

Yedekler
13. Halil İbrahim Teski, 21. Ferat Yaşar, 77. Seyit Gazanfer, 47. Devran Çamurdaş, 41. Raif Uzuner, 44. İbrahim Kaya, 17. Muhammed Emin Polat

Teknik Sorumlu
Erol Yeşilbaş

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor117222272315
2Nazilli Belediyespor116142391914
3Darıca Gençlerbirliği12543121319-1
4Belediye Kütahyaspor115331612184
5İskenderun FK12525121717-5
6Mardin Fosfat Spor124441613163
7Tekirdağspor124441613163
8Yomraspor114431411163
9Ağrı 1970 Spor1151581016-2
10Kahta 02 Spor114341511154
11Ceyhanspor11434172515-8
12Büyükçekmece Tepecikspor113531313140
13Çengelköyspor A.Ş.11425101314-3
14Halide Edip Adıvar11263111312-2
15Tokatspor1133592212-13
16Yozgatspor 1959 FK1224681610-8
17Karaman Belediyespor1123613179-4

Fikstür

02.12.0020Yomraspor1-2Belediye Kütahyaspor
02.12.0020Fethiyespor5-0Erzin Spor
02.12.0020Büyükçekmece Tepecikspor2-2Halide Edip Adıvar
02.12.0020Ceyhanspor1-3Mardin BŞ. Başakspor
02.12.0020Darıca Gençlerbirliği2-1Nazilli Belediyespor
02.12.0020Karaman Belediyespor0-3Tokatspor
02.12.0020Yozgatspor 1959 FK2-0Çengelköyspor A.Ş.
02.12.0020Tekirdağspor2-1Ağrı 1970 Spor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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