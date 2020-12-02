Tekirdağspor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Tekirdağspor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Tekirdağspor ve Ağrı 1970 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Ağrı 1970 Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tekirdağspor - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Tekirdağspor Ağrı 1970 Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Namık Kemal Stadı - Tekirdağ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Tekirdağspor Ağrı 1970 Spor Maçının Hakemleri

Hakan Basık(hakem), Aydın Karsavuran(1. Yardımcı Hakem), Emir Kılıçarslan(2. Yardımcı Hakem), Betül Baykan(dördüncü Hakem)

Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

25. Süleyman Aktaş, 61. Bülent Kancıoğlu, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 41. Sercan Şaşmaz, 95. Doğukan Çınar, 39. Ramazan Üzer, 17. Uğur Erdoğan, 7. Enes Şimşek, 10. Fatih Çakır, 93. Emrah Şenol



Yedekler

23. Yağız Efe Öztaş, 42. Hüseyin Süre, 96. Semih Küçük, 8. Şamil Ünal, 11. Ali Arashan Altuntaş, 20. Ceyhun Kalıntaş, 19. Gökhan Artun



Teknik Sorumlu

Kaya Tevfik Saygılı

Ağrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11

1. Burak Kapan, 88. Cengizhan Bayrak, 20. Safa Yıldırım, 23. Saffet Gurur Yazar, 33. Emrah Çalışlar, 24. Mert Yıldırım, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 61. Hamdi Dereli, 25. Muhammed Furkan Özhan, 10. Emrah Tacir, 9. Önder Selimoğlu



Yedekler

13. Halil İbrahim Teski, 21. Ferat Yaşar, 77. Seyit Gazanfer, 47. Devran Çamurdaş, 41. Raif Uzuner, 44. İbrahim Kaya, 17. Muhammed Emin Polat



Teknik Sorumlu

Erol Yeşilbaş

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 11 7 2 2 22 7 23 15 2 Nazilli Belediyespor 11 6 1 4 23 9 19 14 3 Darıca Gençlerbirliği 12 5 4 3 12 13 19 -1 4 Belediye Kütahyaspor 11 5 3 3 16 12 18 4 5 İskenderun FK 12 5 2 5 12 17 17 -5 6 Mardin Fosfat Spor 12 4 4 4 16 13 16 3 7 Tekirdağspor 12 4 4 4 16 13 16 3 8 Yomraspor 11 4 4 3 14 11 16 3 9 Ağrı 1970 Spor 11 5 1 5 8 10 16 -2 10 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 11 Ceyhanspor 11 4 3 4 17 25 15 -8 12 Büyükçekmece Tepecikspor 11 3 5 3 13 13 14 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 11 4 2 5 10 13 14 -3 14 Halide Edip Adıvar 11 2 6 3 11 13 12 -2 15 Tokatspor 11 3 3 5 9 22 12 -13 16 Yozgatspor 1959 FK 12 2 4 6 8 16 10 -8 17 Karaman Belediyespor 11 2 3 6 13 17 9 -4

Fikstür