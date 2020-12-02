Tekirdağspor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Tekirdağspor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Tekirdağspor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Tekirdağspor ve Ağrı 1970 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Ağrı 1970 Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Tekirdağspor - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
Tekirdağspor Ağrı 1970 Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Namık Kemal Stadı - Tekirdağ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Tekirdağspor Ağrı 1970 Spor Maçının Hakemleri
Hakan Basık(hakem), Aydın Karsavuran(1. Yardımcı Hakem), Emir Kılıçarslan(2. Yardımcı Hakem), Betül Baykan(dördüncü Hakem)
Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 61. Bülent Kancıoğlu, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 41. Sercan Şaşmaz, 95. Doğukan Çınar, 39. Ramazan Üzer, 17. Uğur Erdoğan, 7. Enes Şimşek, 10. Fatih Çakır, 93. Emrah Şenol
Yedekler
23. Yağız Efe Öztaş, 42. Hüseyin Süre, 96. Semih Küçük, 8. Şamil Ünal, 11. Ali Arashan Altuntaş, 20. Ceyhun Kalıntaş, 19. Gökhan Artun
Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı
Ağrı 1970 Spor İlk 11
1. Burak Kapan, 88. Cengizhan Bayrak, 20. Safa Yıldırım, 23. Saffet Gurur Yazar, 33. Emrah Çalışlar, 24. Mert Yıldırım, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 61. Hamdi Dereli, 25. Muhammed Furkan Özhan, 10. Emrah Tacir, 9. Önder Selimoğlu
Yedekler
13. Halil İbrahim Teski, 21. Ferat Yaşar, 77. Seyit Gazanfer, 47. Devran Çamurdaş, 41. Raif Uzuner, 44. İbrahim Kaya, 17. Muhammed Emin Polat
Teknik Sorumlu
Erol Yeşilbaş
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|11
|7
|2
|2
|22
|7
|23
|15
|2
|Nazilli Belediyespor
|11
|6
|1
|4
|23
|9
|19
|14
|3
|Darıca Gençlerbirliği
|12
|5
|4
|3
|12
|13
|19
|-1
|4
|Belediye Kütahyaspor
|11
|5
|3
|3
|16
|12
|18
|4
|5
|İskenderun FK
|12
|5
|2
|5
|12
|17
|17
|-5
|6
|Mardin Fosfat Spor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|7
|Tekirdağspor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|8
|Yomraspor
|11
|4
|4
|3
|14
|11
|16
|3
|9
|Ağrı 1970 Spor
|11
|5
|1
|5
|8
|10
|16
|-2
|10
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|11
|Ceyhanspor
|11
|4
|3
|4
|17
|25
|15
|-8
|12
|Büyükçekmece Tepecikspor
|11
|3
|5
|3
|13
|13
|14
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|11
|4
|2
|5
|10
|13
|14
|-3
|14
|Halide Edip Adıvar
|11
|2
|6
|3
|11
|13
|12
|-2
|15
|Tokatspor
|11
|3
|3
|5
|9
|22
|12
|-13
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|12
|2
|4
|6
|8
|16
|10
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
Fikstür
|02.12.0020
|Yomraspor
|1-2
|Belediye Kütahyaspor
|02.12.0020
|Fethiyespor
|5-0
|Erzin Spor
|02.12.0020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|2-2
|Halide Edip Adıvar
|02.12.0020
|Ceyhanspor
|1-3
|Mardin BŞ. Başakspor
|02.12.0020
|Darıca Gençlerbirliği
|2-1
|Nazilli Belediyespor
|02.12.0020
|Karaman Belediyespor
|0-3
|Tokatspor
|02.12.0020
|Yozgatspor 1959 FK
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|02.12.0020
|Tekirdağspor
|2-1
|Ağrı 1970 Spor