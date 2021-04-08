Tekirdağspor, Atlas Maden Çengelköyspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Tekirdağspor, Atlas Maden Çengelköyspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Tekirdağspor, Atlas Maden Çengelköyspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Tekirdağspor ve Atlas Maden Çengelköyspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Atlas Maden Çengelköyspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Tekirdağspor - Atlas Maden Çengelköyspor maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Namık Kemal Stadı - Tekirdağ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Tekirdağspor Atlas Maden Çengelköyspor Maçının Hakemleri
Tolga Sancak(hakem), Ertan Başdağ(1. Yardımcı Hakem), Miraç Berk Kölemen(2. Yardımcı Hakem), Cantürk Kılıç(dördüncü Hakem)
Tekirdağspor İlk 11
1. Ogün Çebi, 41. Sercan Şaşmaz, 77. Güner Okay, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 16. Hakkı Türker, 93. Emrah Şenol, 95. Doğukan Çınar, 20. Ceyhun Kalıntaş, 7. Enes Şimşek
Yedekler
92. Muratcan Eriz, 14. Barış Kazer, 19. Gökhan Artun, 34. Muhammed Oğuzhan Ceylan, 99. Mehmet Kağan Çınar, 6. Ulaş Doğuş Kaya
Teknik Sorumlu
Okan Abbas Aydın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Atlas Maden Çengelköyspor İlk 11
23. Tunahan Dikişci, 3. Mertcan Aşcı, 21. Berkay Polat, 9. Ali Özgür Basa, 14. Gökhan Sürücü, 22. Burak Büyükkaya, 44. Serhat Keskinsoy, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 5. Fatih Sercan Ekinci, 83. Safa Çağlar, 99. Taner Gümüş
Yedekler
74. Sabri Can, 17. Ömer Faruk Öztürk, 19. Berat Özbek, 71. Tunahan Meriç, 4. Ömerül Faruk İşler, 97. Berke Avcı
Teknik Sorumlu
Sebahattin Algun Erdem
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|28
|17
|7
|4
|52
|29
|58
|23
|2
|Nazilli Belediyespor
|28
|15
|6
|7
|53
|26
|51
|27
|3
|Fethiyespor
|28
|15
|6
|7
|50
|24
|51
|26
|4
|İskenderun FK
|29
|14
|4
|11
|35
|37
|46
|-2
|5
|Mardin Fosfat Spor
|29
|11
|11
|7
|35
|29
|44
|6
|6
|Yomraspor
|28
|11
|10
|7
|38
|31
|43
|7
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28
|10
|11
|7
|45
|30
|41
|15
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|28
|9
|13
|6
|25
|21
|40
|4
|9
|Halide Edip Adıvar
|28
|9
|12
|7
|29
|33
|39
|-4
|10
|Ceyhanspor
|28
|10
|8
|10
|41
|53
|38
|-12
|11
|Ağrı 1970 Spor
|28
|9
|7
|12
|21
|36
|34
|-15
|12
|Kahta 02 Spor
|28
|6
|12
|10
|32
|33
|30
|-1
|13
|Tekirdağspor
|29
|6
|12
|11
|38
|40
|30
|-2
|14
|Karaman Belediyespor
|28
|6
|12
|10
|33
|37
|30
|-4
|15
|Çengelköyspor A.Ş.
|28
|7
|9
|12
|32
|37
|30
|-5
|16
|Tokatspor
|28
|6
|7
|15
|21
|52
|25
|-31
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|29
|2
|7
|20
|20
|52
|13
|-32
Fikstür
|08.04.0021
|Kahta 02 Spor
|2-4
|Mardin BŞ. Başakspor
|08.04.0021
|Yozgatspor 1959 FK
|1-4
|Nazilli Belediyespor
|08.04.0021
|Yomraspor
|1-2
|Halide Edip Adıvar
|08.04.0021
|Tekirdağspor
|3-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|08.04.0021
|Karaman Belediyespor
|0-0
|Ağrı 1970 Spor
|08.04.0021
|Fethiyespor
|0-0
|Belediye Kütahyaspor
|08.04.0021
|Ceyhanspor
|1-4
|Erzin Spor
|08.04.0021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|4-1
|Tokatspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu