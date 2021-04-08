Tekirdağspor, Atlas Maden Çengelköyspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Tekirdağspor, Atlas Maden Çengelköyspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Tekirdağspor ve Atlas Maden Çengelköyspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Atlas Maden Çengelköyspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Tekirdağspor - Atlas Maden Çengelköyspor maçının skoru ne? Tekirdağspor, Atlas Maden Çengelköyspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tekirdağspor Atlas Maden Çengelköyspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Namık Kemal Stadı - Tekirdağ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Tekirdağspor Atlas Maden Çengelköyspor Maçının Hakemleri

Tolga Sancak(hakem), Ertan Başdağ(1. Yardımcı Hakem), Miraç Berk Kölemen(2. Yardımcı Hakem), Cantürk Kılıç(dördüncü Hakem)

Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

1. Ogün Çebi, 41. Sercan Şaşmaz, 77. Güner Okay, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 16. Hakkı Türker, 93. Emrah Şenol, 95. Doğukan Çınar, 20. Ceyhun Kalıntaş, 7. Enes Şimşek



Yedekler

92. Muratcan Eriz, 14. Barış Kazer, 19. Gökhan Artun, 34. Muhammed Oğuzhan Ceylan, 99. Mehmet Kağan Çınar, 6. Ulaş Doğuş Kaya



Teknik Sorumlu

Okan Abbas Aydın



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Atlas Maden Çengelköyspor

Atlas Maden Çengelköyspor İlk 11

23. Tunahan Dikişci, 3. Mertcan Aşcı, 21. Berkay Polat, 9. Ali Özgür Basa, 14. Gökhan Sürücü, 22. Burak Büyükkaya, 44. Serhat Keskinsoy, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 5. Fatih Sercan Ekinci, 83. Safa Çağlar, 99. Taner Gümüş



Yedekler

74. Sabri Can, 17. Ömer Faruk Öztürk, 19. Berat Özbek, 71. Tunahan Meriç, 4. Ömerül Faruk İşler, 97. Berke Avcı



Teknik Sorumlu

Sebahattin Algun Erdem



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 28 17 7 4 52 29 58 23 2 Nazilli Belediyespor 28 15 6 7 53 26 51 27 3 Fethiyespor 28 15 6 7 50 24 51 26 4 İskenderun FK 29 14 4 11 35 37 46 -2 5 Mardin Fosfat Spor 29 11 11 7 35 29 44 6 6 Yomraspor 28 11 10 7 38 31 43 7 7 Büyükçekmece Tepecikspor 28 10 11 7 45 30 41 15 8 Darıca Gençlerbirliği 28 9 13 6 25 21 40 4 9 Halide Edip Adıvar 28 9 12 7 29 33 39 -4 10 Ceyhanspor 28 10 8 10 41 53 38 -12 11 Ağrı 1970 Spor 28 9 7 12 21 36 34 -15 12 Kahta 02 Spor 28 6 12 10 32 33 30 -1 13 Tekirdağspor 29 6 12 11 38 40 30 -2 14 Karaman Belediyespor 28 6 12 10 33 37 30 -4 15 Çengelköyspor A.Ş. 28 7 9 12 32 37 30 -5 16 Tokatspor 28 6 7 15 21 52 25 -31 17 Yozgatspor 1959 FK 29 2 7 20 20 52 13 -32

Fikstür

08.04.0021 Kahta 02 Spor 2-4 Mardin BŞ. Başakspor 08.04.0021 Yozgatspor 1959 FK 1-4 Nazilli Belediyespor 08.04.0021 Yomraspor 1-2 Halide Edip Adıvar 08.04.0021 Tekirdağspor 3-0 Çengelköyspor A.Ş. 08.04.0021 Karaman Belediyespor 0-0 Ağrı 1970 Spor 08.04.0021 Fethiyespor 0-0 Belediye Kütahyaspor 08.04.0021 Ceyhanspor 1-4 Erzin Spor 08.04.0021 Büyükçekmece Tepecikspor 4-1 Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu