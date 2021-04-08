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Tekirdağspor, Atlas Maden Çengelköyspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Tekirdağspor, Atlas Maden Çengelköyspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tekirdağspor, Atlas Maden Çengelköyspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Tekirdağspor, Atlas Maden Çengelköyspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Tekirdağspor ve Atlas Maden Çengelköyspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  30. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Atlas Maden Çengelköyspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Tekirdağspor - Atlas Maden Çengelköyspor maçının skoru ne?

Tekirdağspor, Atlas Maden Çengelköyspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Tekirdağspor  Atlas Maden Çengelköyspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Namık Kemal Stadı - Tekirdağ

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Tekirdağspor Atlas Maden Çengelköyspor Maçının Hakemleri
Tolga Sancak(hakem), Ertan Başdağ(1. Yardımcı Hakem), Miraç Berk Kölemen(2. Yardımcı Hakem), Cantürk Kılıç(dördüncü Hakem)

TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
1. Ogün Çebi, 41. Sercan Şaşmaz, 77. Güner Okay, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 16. Hakkı Türker, 93. Emrah Şenol, 95. Doğukan Çınar, 20. Ceyhun Kalıntaş, 7. Enes Şimşek

Yedekler
92. Muratcan Eriz, 14. Barış Kazer, 19. Gökhan Artun, 34. Muhammed Oğuzhan Ceylan, 99. Mehmet Kağan Çınar, 6. Ulaş Doğuş Kaya

Teknik Sorumlu
Okan Abbas Aydın

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPORAtlas Maden Çengelköyspor

Atlas Maden Çengelköyspor İlk 11
23. Tunahan Dikişci, 3. Mertcan Aşcı, 21. Berkay Polat, 9. Ali Özgür Basa, 14. Gökhan Sürücü, 22. Burak Büyükkaya, 44. Serhat Keskinsoy, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 5. Fatih Sercan Ekinci, 83. Safa Çağlar, 99. Taner Gümüş

Yedekler
74. Sabri Can, 17. Ömer Faruk Öztürk, 19. Berat Özbek, 71. Tunahan Meriç, 4. Ömerül Faruk İşler, 97. Berke Avcı

Teknik Sorumlu
Sebahattin Algun Erdem

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor28177452295823
2Nazilli Belediyespor28156753265127
3Fethiyespor28156750245126
4İskenderun FK2914411353746-2
5Mardin Fosfat Spor29111173529446
6Yomraspor28111073831437
7Büyükçekmece Tepecikspor281011745304115
8Darıca Gençlerbirliği2891362521404
9Halide Edip Adıvar289127293339-4
10Ceyhanspor2810810415338-12
11Ağrı 1970 Spor289712213634-15
12Kahta 02 Spor2861210323330-1
13Tekirdağspor2961211384030-2
14Karaman Belediyespor2861210333730-4
15Çengelköyspor A.Ş.287912323730-5
16Tokatspor286715215225-31
17Yozgatspor 1959 FK292720205213-32

Fikstür

08.04.0021Kahta 02 Spor2-4Mardin BŞ. Başakspor
08.04.0021Yozgatspor 1959 FK1-4Nazilli Belediyespor
08.04.0021Yomraspor1-2Halide Edip Adıvar
08.04.0021Tekirdağspor3-0Çengelköyspor A.Ş.
08.04.0021Karaman Belediyespor0-0Ağrı 1970 Spor
08.04.0021Fethiyespor0-0Belediye Kütahyaspor
08.04.0021Ceyhanspor1-4Erzin Spor
08.04.0021Büyükçekmece Tepecikspor4-1Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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