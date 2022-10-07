Tekkars Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tekkars Operatörü görev tanımı nedir, Tekkars Operatörü ne iş yapar, Tekkars Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekkars Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekkars Operatörü Tanımı;

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Tekkars Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekkars Operatörü Maaşları

Tekkars Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Tekkars Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekkars Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.09

Meslek Adı :

Tekkars Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tek kavramalı raylı sistem ünitesini kullanarak malzeme ve personel nakliyatının düzenli bir şekilde yapılması sağlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekkars Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üniteyi devreye almadan önce yağının kontrol edilmesini ve gerekiyorsa tamamlanmasını sağlamak, b) Taşıma aracındaki emniyet hız freninin kurulu olmasına dikkat etmek,

c) Halat gerginliğini ve gerdirme ağırlıklarını kontrol etmek,

d) Nakliyatı verilen sinyallere uygun olarak yapmak,

e) Anlaşılmayan sinyallerde sistemin çalıştırılmamasını ve sinyalin tekrar ettirilmemesini sağlamak,

f) Hareket sırasında halatı gözle kontrol etmek, anormallik tespiti halinde sistemi durdurarak ilgililere bilgi vermek, g) Aydınlatma ve sinyal tesisatının devrede olup olmadığının kontrol etmek, taşıyıcıdaki ikaz lambası ve çanın yerinde çalışır durumda olmasını temin etmek, h) Yönergede belirlenen hızın aşılmamasını sağlamak, önceden tespit edilen bölgelerde hızı azaltmak, i) Nakliye sırasında tekkars teknesi bir yere takıldığında sistemi hemen durdurmak, j) Çekim halatının ters yönde çalıştırılarak boşluğunun alınmasını sağlamak ve takılma sebebini araştırmak, k) Herhangi bir arıza anında sistemi derhal durdurmak, l) Arıza giderilip sistemde devreye alınıncaya kadar gereken güvenlik önlemlerini almak, durumu rapor defterine yazmak, m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVET

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