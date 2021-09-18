Tekke ne demek, TDK'ya göre Tekke kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekke ne demek? Tekke TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekke kelimesi. Peki tekke ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekke nedir, tekke kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Tekke kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Tekke kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TEKKE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekke kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tekke kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tekke kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh

- İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sığındıkları yer

- Esrar içilen üstü kapalı yer

- Hapishane



TEKKE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hemen her ev yarı saray ve yarı tekke gibi bir şeydi.

- Bakıyorum, tekke sana yaramış, dedi. Ne zaman çıktın?



TEKKE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tekkeyi bekleyen çorbayı içer



TEKKE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- esrar tekkesi, miskinler tekkesi

