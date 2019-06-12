Tekkeköy Belediyesi öğrencileri ödüllendirdi

Tekkeköy Belediyesince okullar arası bitkisel atık yağ toplama yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Tekkeköy Belediyesi konferans salonunda düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ve okullar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Burada açıklamalarda bulunan Tekkeköy Belediyesi Çevre Mühendisi Büşra Aşkın, Türkiye'deki tatlı su kaynaklarının yüzde yetmişinin kirlenmiş durumda olduğunu ve bu suların yüzde altmışının içme suyu olarak kullanıma elverişli olmadığını belirterek, "Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülkeler kategorisinde yer aldığı raporlarla ortaya konulmuştur. Çevremizdeki su kaynaklarının kirlenmesinde en büyük faktörlerden birisi olan bitkisel atık yağlar konusunda hassas davranmalıyız. Evlerde oluşan bitkisel atık yağlar lavabo ve çöplere dökülmemeli. Biz de bu kapsamda iki yıldır ilçemizde çevre ile ilgili birçok proje ve çalışmanın yanında özellikle bitkisel atık yağların toplanması için yarışmalar düzenledik. Okullarımızda başlatmış olduğumuz bitkisel atık yağ toplama yarışmalarıyla iki yılda 10 ton bitkisel atık yağın sularımızı ve çevremizi kirletmesini engelledik" dedi.

"Çevre konusunda farkındalık oluşturduk"

Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil ise, Belediye Başkanı Hasan Togar öncülüğünde başlatılan çevre ile ilgili çalışmalarının farklı alanlarda devam ettiğini ifade ederek, "Bunlarını bir parçası olan okullar arası bitkisel atık yağ yarışmamızın bu gün ödül törenini yaptık. Amacımız başta öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak. Bu konuda da duyarlılık ve farkındalık oluşturmayı başardık. Önümüzdeki süreçte bu ve bu gibi faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek" diye konuştu.

Ödül törenine ayrıca, Tekkeköy Belediye Başkan Vekili Kamil Çilingir, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcıları Özkan Karakaya ve Semra Aksoy, okul müdürleri, belediye daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA