Tekkeköy’de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

SAMSUN – Tekkeköy Belediyesi tarafından ilçede yürütülen sıcak asfalt çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tekkeköy’de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi tarafından ilçede yürütülen sıcak asfalt çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Tekkeköy Belediyesi ilçenin dört bir yanında alanın yapısına göre farklı malzemelerle sürdürdüğü yol çalışmalarıyla ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Konforlu ve mesafeleri kısaltan yollarla ilçeyi karış karış ören ekipler, son olarak Kurtuluş Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da bugün mahalledeki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi. Kapsamlı ve titiz çalışmalarla ilçeye uzun süre hizmet verecek yollar kazandırdıklarını belirten Başkan Togar, "Tekkeköy'ümüze değer katacak çalışmalara devam ediyor ve ilçemize olan sevdamız ile birlikte vatandaşlarımıza gelecekte daha iyi bir yaşam ortamı sağlamak için işimizi severek yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın ışığında ilçemizin dört bir yanında planlamış olduğumuz sıcak asfalt yapılacak yollarımızı yerinde inceledik. Kurtuluş Mahallemizde olduğu gibi ilçemizde birçok noktada çalışmalarımızı bundan önce olduğu bundan sonra da hızla ve titizlikle sürdüreceğiz" dedi.

Tekkeköy’de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Tekkeköy’de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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