Tekli: “İlk günkü kadar öfkeliyiz”

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişimi dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "İlk günkü kadar öfkeliyiz" dedi.

MTOSB Başkanı Tekli, mesajında, "15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimizin iradesine, demokrasi mücadelemize yönelik Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin halkımız tarafından bozguna uğratılmasının ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisinin bugün yıl dönümü. Türk milleti olarak bu destansı direnişin gururunu hep birlikte yaşarken, 15 Temmuz gecesi kalpleri ülke sevgisi, bayrak aşkıyla dolu olan ve gözlerini kırpmadan şanlı bayrağımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"16 Temmuz'da üretimden vazgeçmedik"

Darbe girişiminin ertesi gününde de üretime devam ettiklerini belirten Tekli, "Bizler Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi olarak 16 Temmuz 2016 günü tüm fabrikalarımızda üretime ara vermeden ülkemizin gücüne güç katmaya devam ettik. Sanayicilerimiz ülkemize olan inancını bir an olsun kaybetmedi. 14 Temmuz'da nasıl çalışıyorsak 16 Temmuz'da da hiç durmadan üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yaparak ülke ekonomimize katkıda bulunmaya devam ettik. Bu anlamda her zaman için ülkemizin şanlı yükselişine inanan ve üretime ara vermeyen sanayicilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA