Teklif Tekellüf ne demek, TDK'ya göre Teklif Tekellüf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teklif tekellüf ne demek? Teklif tekellüf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teklif tekellüf kelimesi. Peki teklif tekellüf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teklif tekellüf nedir, teklif tekellüf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEKLİF TEKELLÜF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teklif tekellüf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre teklif tekellüf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Samimi olmama, resmî olma durumu, teklifli olma



TEKLİF TEKELLÜF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir evlat için aramızda teklif tekellüf mü var?

