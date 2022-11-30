Teklif UKOME'de kabul edildi! İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor!

İstanbul'da 1823 minibüs ve 323 minibüsün taksiye dönüştürülmesi teklifi UKOME'de kabul edildi.

YAYINLAMA
Google News
Teklif UKOME'de kabul edildi! İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi kasım ayı toplantısında bin 803 minibüsün taksiye dönüştürülmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilirken, 322 taksi dolmuşunun da taksiye dönüştürülmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı, bugün Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi’nde yapıldı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; engelsiz taksi taşımacılığının düzenlenmesi, ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifleri görüşüldü. Toplantıda 500 engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklifi reddedilerek alt komisyona havale edildi.

Teklif UKOME'de kabul edildi! İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor!

2125 YENİ TAKSİ

İstanbul genelinde çalışan bin 803 adet minibüsün taksiye dönüştürülmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilirken 322 adet taksi dolmuşların da taksiye dönüştürülmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan 3 yıl devredilememe şartıyla taksi dönüşümünün karara bağlanması ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Teklif UKOME'de kabul edildi! İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor!

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul’un taksi sorununu çözmek için attığımız adım sonuç verdi. İhtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi UKOME’de onaylandı. İstanbul’un ihtiyaç duyduğu sayıda taksi için mücadele devam edecek. Yeni taksiler hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sahte doktor Ayşe Özkiraz babasını ve abisini de kandırmış: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"
Sahte doktor Ayşe Özkiraz babasını ve abisini de kandırmış: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"
Külliyede ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki bakanla görüşecek: Asgari ücret ve EYT masada!
Külliyede ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki bakanla görüşecek: Asgari ücret ve EYT masada!
Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Siyaset tavır koyma işidir, ilke işidir, duruş işidir, omurga işidir"
Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Siyaset tavır koyma işidir, ilke işidir, duruş işidir, omurga işidir"
68 yaşındaki kadının cesedi parçalanmış şekilde bulundu!
68 yaşındaki kadının cesedi parçalanmış şekilde bulundu!
Son Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığından hatalı basılan 2023 takvimleriyle ilgili açıklama yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığından hatalı basılan 2023 takvimleriyle ilgili açıklama yapıldı
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: Saros Körfezinin turizm niteliğinin artırılması hedefleniyor
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: Saros Körfezinin turizm niteliğinin artırılması hedefleniyor
Kadın cinayetine kurban giden Elif'den geriye mutluluk pozu kaldı
Kadın cinayetine kurban giden Elif'den geriye mutluluk pozu kaldı
Bitcoin yeniden ivme kazandı! Gözler FED Başkanı Powell'e çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum...
Bitcoin yeniden ivme kazandı! Gözler FED Başkanı Powell'e çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum...
Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Sözleşmeli çalışanlar kadroya geçiyor!
Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Sözleşmeli çalışanlar kadroya geçiyor!
Tokat'ta kaçakçılık operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı
Tokat'ta kaçakçılık operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı
Çok Okunanlar
16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!
16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!
Pakistan'da polis aracına intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Pakistan'da polis aracına intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Kansere yakalandı! "Dördüncü evre ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı"
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Kansere yakalandı! "Dördüncü evre ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı"
30 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Boğa, geri planda kalma, Akrep, hayallerinin ötesinde günler yaşayacaksın!
30 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Boğa, geri planda kalma, Akrep, hayallerinin ötesinde günler yaşayacaksın!
Düzce Belediyesi Depremin sarstığı çocuklara sevgi eli uzattı
Düzce Belediyesi Depremin sarstığı çocuklara sevgi eli uzattı
"Sahte doktor"un oyunu bakın nasıl bozulmuş! "Tıp bilgisinin çok yetersiz olduğunu fark ettim"
"Sahte doktor"un oyunu bakın nasıl bozulmuş! "Tıp bilgisinin çok yetersiz olduğunu fark ettim"
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti