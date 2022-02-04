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Tekman ne demek, TDK'ya göre Tekman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tekman kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tekman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tekman nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tekman kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tekman ne demek, TDK'ya göre Tekman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekman ne demek? Tekman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Tekman kelimesi. Peki Tekman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tekman nedir, Tekman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEKMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Tekman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erzurum iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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