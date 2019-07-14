Tekne balıkçıları, mazot ödülü için yarıştı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, "3'üncü Hayden Sürmene'ye" etkinliğinde, balıkçılar için denizde tekne yarışı düzenlendi. 10 balıkçının katıldığı yarışta, dereceye girenlere, mazot hediye edildi.

Sürmene'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Hayden Sürmene'ye" etkinliği kapsamında, liman sahasında, balıkçılar için yarış gerçekleştirildi. 16 ile 85 yaş aralığındaki 10 balıkçı, tekneleriyle 2 kilometrelik parkurda yarıştı. Yarışmada, bitiş noktasına teknesiyle ulaşan ilk kişi, Recep Kalyoncu oldu. Mehmet Ali Karabacak ikinci, Yunus Emre Demircioğlu ise üçüncü oldu. Dereceye giren 3 kişiye, mazot ödülü verildi.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, etkinliklerin, denize ilgiyi artırmak için yapıldığını belirterek, "Son 4 yıldır taka yarışmamız yapılıyor. Vatandaşlar yarışmaya ilgi gösteriyor. Çocukluğumuzda kürek yarışları yapılıyordu. Türkiye'de dereceye giren kürek yarışmacılarımız vardı. İnsanların denize karşı ilgisinin artırmak için yapılan bir etkinlik. Bu etkinlikler denizle buluşulmasını sağlıyor" dedi.

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DHA