Teknede yakalanan 44 kaçak olayına ilişkin 5 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 10 kişilik yelkenli teknede 44 kaçağın yakalanmasının ardından, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen Salı günü saat 23.30 sıralarında Yalıkavak açıklarında farklı uyruklardan 44 kaçağı, 10 kişilik yelkenli teknesinde yakaladı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tekneyi kullandığı tespit edilen O. A., C. A., M.A, isimli kişileri gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, organizatör Y. D., göçmenlerin konakladığı otelin sahibi N.Ö. ve otel çalışanı S.M. isimli kişileri de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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DHA