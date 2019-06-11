İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (4)

Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (4)

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Tolga D., ifadesi alınmak üzere Gemlik Adliyesi'ne getirildi.

Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (4)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Tolga D., ifadesi alınmak üzere Gemlik Adliyesi'ne getirildi. Burada yaklaşık 3 saat ifade veren Tolga D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

HABERE YORUM KAT