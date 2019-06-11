Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (4)
Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Tolga D., ifadesi alınmak üzere Gemlik Adliyesi'ne getirildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Tolga D., ifadesi alınmak üzere Gemlik Adliyesi'ne getirildi. Burada yaklaşık 3 saat ifade veren Tolga D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
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