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Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de Nuno Espirito Santo sesleri

Yeni sezon öncesi teknik direktörünü bir an önce açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Wolves'ten ayrılan Nuno Espirito Santo'nun Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Sarı lacivertli ekibin merakla beklenen yeni teknik direktör için Nuno Espirito Santo ismini bugün duyurması bekleniyor.

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de Nuno Espirito Santo sesleri

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkan Ali Koç, yeniden seçilmesinin ardından yeni teknik direktörün ismini hafta başında açıklayacağını duyurmuştu. Bu gelişmeler ışığında yeni teknik direktörü beklemeye geçen sarı lacivertli ekipte bomba bir iddia ortaya atıldı.

KISA SÜREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Wolves'ten ayrılan Nuno Espirito Santo'nun Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı ve kısa süre içerisinde açıklanmasını beklediklerini söyledi. 

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de Nuno Espirito Santo sesleri

NUNO ESPİRİTO SANTO KİMDİR?

25 Ocak 1974 yılında doğan Nuno Santo Portekizli eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbol kariyerinde kalecilik yapan Nuno Espirito Santo sonrasında Rio Ave'de teknik direktörlük yapmaya başlamış ve son olarak Wolverhampton Wanderers'da görev almıştı. 

Nuno Espirito Santo hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimiz okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Nuno Espirito Santo kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?

 

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