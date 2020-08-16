Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştı.

beIN Sports'un haberine göre Hikmet Karaman ile yolları ayıran Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile el sıkıştı.

Tecrübeli teknik direktör son olarak Gençlerbirliği'nde çalışmıştı.

HAMZA HAMZAOĞLU KİMDİR?

Hamza Hamzaoğlu futbola İzmir'de 1988 yılında başladı. 1991 yılında İzmirspor'dan Galatasaray'a geldi. 1993 ve 1994'te şampiyon olan Galatasaray takımında yer aldı. Galatasaray'da takımla başarıdan başarıya koşan Hamza Hamzaoğlu, 1996 yılında Galatasaray'dan ayrılıp İstanbulspor'a gitti.

Burada 2000 yılına kadar oynadı. 2000 yılında Siirt Jetpaspor'a transfer oldu. 2002-2003 yılında Konyaspor'a transfer oldu ve şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmasında pay sahibi oldu.

Ardından bir sezon Galatasaray'ın ara takımı olan Beylerbeyi'nde oynadı ve sezonun bitiminde aktif futbolculuk kariyerine veda etti.

10 kez millî takımlara çağrılan Hamza Hamzaoğlu, 4 kez Türkiye U-21, 5 kez Türkiye Olimpik ve 1 kez Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 10 kez millî formayı giymiştır.

23 Temmuz 2013'ten itibaren Fatih Terim'in Milli takımdaki yardımcılığını yapmaya başladı.

HAMZA HAMZAOĞLU'NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Hamzaoğlu, 2005-2006 sezonunda Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak teknik adamlık kariyerine başladı. 2008-2009 yılları arası Malatyaspor, 2009-2010 yılları arası Eyüpspor'da teknik direktörlük görevini yürüttü.

2010-2011 sezonu başında 1. Lig takımlarından Denizlispor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor ile sezon ilk devresini lider bitirmesine rağmen sezonun ikinci devresinde üst üste aldığı kötü sonuçlar üzerine çok eleştirilmeye başlandı ve son olarak 29 Ocak 2011 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kendi sahasında 0-1 yenildi.Bu lig karşılaşmasının ardından yapılan basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Mart 2011 tarihinde teknik direktör Mehmet Atilla Özcan ile yollarını ayıran Akhisar Belediyespor'u çalıştırmaya başladı. 2011-12 sezonunda 1. Lig'i şampiyon tamamlayan takım, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Etkili performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hamzaoğlu, A Milli Takım’da Fatih Terim’in yardımcısı oldu. Sezon sonunda Milli takım yardımcılığı ve Akhisar Belediyespor teknik direktörlüğünü bir arada yürütemeyeceğini düşündüğü için istifa etti. 1 Aralık’ta teklif gelmesiyle Galatasaray ile sözleşme yaptı.Galatasaray'dan sonra 2015’te Bursaspor'a geçti. 2 sezon Bursaspor’da yer aldıktan sonra 2017’de ayrıldı.2017’de ise Osmanlıspor'a teknik direktör oldu.

beIN Sports'un yaptığı paylaşıma göre geçen sezonu Gençlerbirliği takımında tamamlayan Hamza Hamzaoğlu ile Yeni Malatyaspor anlaşmaya vardı