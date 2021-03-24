Teknik direktör Kenan Koçak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe'ye mi gelecek?

Teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılacağı ifade edilen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Radyospor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Almanya Ligi takımlarından Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak'a teklif yaptı. Bunun üzerine futbolseverler Kenan Koçak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe'ye mi gelecek? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

TEKNİK DİREKTÖR KENAN KOÇAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Kenan Koçak, 5 Ocak 1981 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Teknik direktör olarak Almanya'da çeşitli takımları çalıştıran Koçak, 40 yaşındadır. Genel olarak 4-3-1-2 dizilişini tercih etmektedir.

Hannover takımının başında 47 maça çıkan Koçak, bu maçlarda 21 kez sahadan 9 puanla ayrıldı, 9 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı, 17 maçta ise rakiplerine yenildi. Koçak maç başına 1.53 puan ortalaması yakaladı.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI? FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Kenan Koçak sırasıyla T. Mannheim, VfR Mannheim, Waldh. Mannheim, Sandhausen takımlarını çalıştırdı. Son olarak 14 Kasım 2019'dan bu yana Hannover 96'yı çalıştırıyor.

Kenan Koçak'ın Fenerbahçe'nin başına gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Radyospor'un haberine göre Fenerbahçe genç teknik direktöre teklifte bulundu.