Teknik Direktör Şengün: "Seri yakalamamız gerekiyor"

Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, 3-1'lik Konya Ereğlispor galibiyetini değerlendirdi. Futbolcularını mücadelelerinden dolayı kutlayan Teknik Patron Şengün, "Futbol taraftarla güzel. İnanıyorum ki, 3-4 haftalık seri galibiyetin ardından tribünler full çekecektir" dedi.

Galibiyetle sonuçlanan Konya Ereğli karşılaşmasının 2 yönden zorlu olduğuna değinen Teknik Direktör Hasan Şengün, "Bizim için zor maç oldu. Birincisi takımın istenilen puanları alamadığı için baskı vardı, özgüvenini yitirmiş takıma ilk olarak motivasyonu getirmemiz gerekiyordu. Ereğlispor iyi bir takımdı. Zor geçti maç. Maçın geneline baktığımız zaman rakip pas yönünden bizden daha iyi pas yaptı. İyi tarafına baktığımız zaman 2. yarının başı hariç rakibimize pozisyon vermedik. 3-1 kazandık ama bu skor 4-5'te olabilirdi. Çok net pozisyonlara girdik. İlerleyen haftalarda topun bizde daha çok kalmasını, pas trafiğini sağlayacağız. Yetenekli futbolculara sahibim. Bu çocuklar haftalar ilerledikçe tam kapasitelerini sahaya yansıtacaklardır" dedi.

"Deplasman fobisini yeneceğiz"

Sezon başından bu yana deplasmanda kazanamayan pembe - yeşilli takımın bu haftadan itibaren dış saha fobisini yeneceğine inandığını kaydeden Teknik Direktör Şengün, "Takımın deplasman fobisi var evet ama biz Isparta 32 Spor'uz. İçeride ve dışarıda her zaman galibiyettir hedefimiz. Daha farklı ve daha baskılı bir şekilde deplasmanda da başlangıç yapacağız. Seri yakalamamız gerekiyor. Kent büyüklerimize ve taraftarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Gelenlere teşekkür ediyoruz. Galip gelerek onlara layık olacağız. Futbol taraftarla güzel. İnanıyorum ki, 3-4 haftalık seri galibiyetin ardından tribünler full çekecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA