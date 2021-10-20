Teknik Müdür Maaşı Ne Kadar? 2021 Teknik Müdür Maaşları ve İş İlanları

Teknik Müdür görev tanımı nedir, Teknik Müdür ne iş yapar, Teknik Müdür olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Teknik Müdür mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teknik Müdür Tanımı;

Kurulum, Bakım ve Onarım esnasında meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda ve en uygun maliyetle giderilmesi için gerekli yönlendirme ve organizasyonu yapmak. Atölyenin yönetimi için gerekli faaliyetleri planlamak ve uygulatmak. Müşterilerin teknik şikayetlerini almak ve çözüme kavuşturmak.

Teknik Müdür Maaşı Ne Kadar? 2021 Teknik Müdür Maaşları

Teknik Müdür maaşı ortalama aylık 5.500- TL’dir. En düşük Teknik Müdür maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Teknik Müdür iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Teknik Müdür Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Teknik Müdür Ne İş Yapar?

Teknik Müdür; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getiri.

Teknik Müdür Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri

Teknik Müdür Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Teknik Müdür mesleğinin meslek kodu 1349.11 olarak belirlenmiştir



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